Kéž na trati se neztratí, zpívá se v závěru známé písně prvního českého filmového muzikálu Starci na chmelu, který se odehrává na chmelové brigádě. Píseň nesoucí název Ať je vám to či není milé jako by předstihla dobu. Chmelaři v Polepech na Litoměřicku, kde se film v 60. letech natáčel, právě jednu velmi nemilou situaci zažívají. Obávají se, že přijdou o značnou část svých chmelnic kvůli plánované vysokorychlostní trati. Tu v této části Litoměřicka zvažuje stavět Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Je to jedna z variant, kudy by již kolem roku 2035 mohly rychlostí až 320 kilometrů v hodině jezdit vlaky mezi Prahou a Drážďany. Proti tomu se ale staví místní obce, zemědělci a již zmínění chmelaři, kteří poukazují na unikátnost místní půdy. Záměr má přímý dopad na tisíce majitelů pozemků.