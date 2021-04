Klíčovým cílem, který si Joe Biden vytkl při nástupu do Bílého domu, bylo zkrocení epidemie koronaviru v USA. Na metě 100 dní v úřadu prezidenta, kterou překoná ve čtvrtek, může říct, že se mu tento úkol daří plnit. Jeho administrativa výrazně urychlila očkování. V době Bidenovy inaugurace se v průměru denně očkoval necelý milion vakcín, teď je to dvojnásobek. Nejméně jednu dávku dostalo podle federálního Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) takřka 43 procent Američanů, kompletně naočkovaná je třetina populace. V USA je dost vakcíny pro všechny občany starší 16 let.

Jenže vyhráno prezident Biden ani USA ještě zdaleka nemají. V očkování si totiž dosud sáhli na to snadnější, jak se říká „nízko visící ovoce“. Na Američany, kteří se sami chtěli nechat očkovat a při úvodním nedostatku vakcín byli ochotní i cestovat hodiny autem, aby se dostali k injekci.

Teď už se však situace obrátila, v řadě míst je přebytek očkovacích látek, protože tamní úřady a zdravotnická zařízení nedokážou sehnat dost zájemců. A to nikoliv proto, že by už nebylo koho očkovat. Ale proto, že ta necelá polovina Američanů, kteří ještě nedostali ani dávku, je už mnohem váhavější, nerozhodná, případně očkování kategoricky odmítá.