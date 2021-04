Krátce poté, co v Bílém domě skončil prezident Donald Trump, to vypadalo, že končí i riziko celní války mezi Spojenými státy a Českem. Napětí polevilo, když Trumpův nástupce Joe Biden navrhl změnu zdanění velkých internetových firem, jako jsou Google či Facebook. Těm státy Evropské unie vyčítají, že u nich platí jen minimální daně, ač mají z Evropy značnou část příjmů. S Bidenovými záměry unie souhlasí, dál ale plánuje vlastní daň pro on-linové giganty. A je pravděpodobné, že to Bidenova Amerika bude považovat za diskriminaci svých firem, stejně jako ta Trumpova. „Záměr EU, aspoň zatím, hodnotí Spojené státy negativně,“ řekl HN zdroj blízký jednání o globálních daňových reformách.

Pro představu: Google v Česku v roce 2019 zaplatil na dani z příjmů 9,6 milionu korun, jeho český konkurent Seznam odvedl 251 milionů. Přestože obě firmy mají na zdejším trhu zhruba stejný podíl. Firmy ale neplatí daně v každé zemi zvlášť podle toho, jak vysoké v ní mají příjmy. Daní tam, kde jsou fyzicky přítomné. Takovou přítomnost ale digitální společnosti z podstaty svého podnikání v řadě států, v nichž jsou aktivní, nepotřebují.