Názory českého prezidenta Miloše Zemana všichni dobře znají. Tvrdí to alespoň jeden z největších odborníků na bezpečnostní a zahraniční politiku Ruska profesor Mark Galeotti. „Na Západě, v Moskvě nebo kdekoliv jinde všichni vědí, na čí straně je,“ říká v rozhovoru s HN o ohlasech kauzy Vrbětice, v níž jsou z výbuchů muničních skladů podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. „Upřímně řečeno překvapilo mě, že Zeman vůbec mluvil o tom, že existují dvě vyšetřovací verze. Čekal bych od něj, že ruské zapojení rovnou vyloučí,“ říká Galeotti. Spojenci teď podle něj Česko podpoří, což by dřív rozhodně nebylo samozřejmé.

HN: Jak hodnotíte českou reakci na kauzu Vrbětice, tedy vyhoštění ruských diplomatů?

Jako docela impozantní. Dlouhou dobu víme, že Rusové své velvyslanectví v Praze využívají jako základnu pro své špionážní operace nejen v Česku, ale i v sousedních zemích. Lidem z českého ministerstva zahraničí jsem často říkal, že by s tím Česko mělo něco udělat. Odpovídali, což jsem chápal, že si jsou problému sice vědomi, ale že Rusko by na jakoukoliv českou akci odpovědělo velmi tvrdě a disproporčně. Tehdy tvrdili, že to za to nestojí.

HN: Co se změnilo?

Češi byli přesvědčeni, že Rusové z Prahy prostě provozují špionáž. To bylo nepříjemné, především kvůli rozsahu této špionáže, ale v zásadě ještě tolerovatelné. Ale sabotáž, při které zemřeli dva lidé, což je případ Vrbětic, je něco úplně jiného. Dalším důvodem je fakt, že ruská aktivita po celé Evropě, nejen v Česku, v posledních letech narůstala. A za třetí – Češi se dříve báli, že, pokud by proti Rusku zasáhli, jejich spojenci by je příliš nepodpořili. Obávali se, že by se jim dostalo jen slov podpory. A měli pravdu. Teď si Češi jednak uvědomili, že už opravdu musí přikročit k akci, jednak měli pevnější ujištění, že je aspoň někteří spojenci podpoří. Což už se opravdu stalo.