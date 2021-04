Kdyby si ti naivové přečetli ústavu, zjistili by, že i když o to požádá třípětinová většina všech poslanců, prezident může, ale nemusí rozpustit sněmovnu, řekl v neděli prezident Miloš Zeman. Kdyby si prezident Miloš Zeman pořádně přečetl ústavu, zjistil by, že neříká pravdu. Musí v takovém případě dolní komoru rozpustit. Je možné, že si popletl některé články ústavy. Už mnohokrát ukázal, že se na jeho paměť ani úsudek nelze spoléhat. Ale stejně pravděpodobné je, že se Miloš Zeman prostě chystá ústavu překročit, aby u moci udržel vládu svých oblíbenců.

Kdybychom žili v dobách první republiky a za prezidenta měli T. G. Masaryka nebo v době krátce po sametové revoluci za Václava Havla, nepůsobily by prezidentské pasáže ústavy nijak nebezpečně. Ale dnes, za Miloše Zemana, člověka nevyzpytatelného, záludného, za politika, který dává přednost uspokojení vlastní důležitosti před zájmy své země, ohrožují stát. Nejsou vždy dostatečně srozumitelné. Nechávají až příliš velký prostor pro zvůli politika, který je zrovna využívá. Ústava v Česku soustřeďuje neobvykle velkou moc do rukou jednoho člověka. A pokud tu moc má momentálně prezident, který přímo i zákulisně tlačí Česko do sféry vlivu čínských komunistů i ruského prezidenta Vladimira Putina, kdo jde v bezprecedentní ruské krizi proti diplomacii vlastní vlády i vlád spojenců v EU i NATO, je to hazard, který se společnosti nevyplatí.

Pro celou politickou scénu by mělo být současné chování Miloše Zemana obrovským ponaučením a pro příští vládu by měl z téhle zkušenosti vyplynout jednoznačný úkol – důkladná revize prezidentských pravomocí a jejich následné oslabení. Nejde totiž jen o Miloše Zemana. Ten ve funkci skončí už za rok a čtvrt po říjnových volbách. Ale nikdo nevíme, kdo přijde po něm. Co když to bude ještě menší demokrat a ještě větší samolibec? Říká se třeba, že by mohl kandidovat i Andrej Babiš.