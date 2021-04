Skoro 479 tisíc lidí, kteří už mají nárok na vakcínu proti covidu-19 a již se registrovali do očkovacího systému, stále čeká na termín podání první dávky. Tento týden by se přitom okruh těch, kdo si mohou o očkování zažádat, měl ještě rozšířit. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociálních sítích uvedl, že vládní radě pro zdravotní rizika navrhne otevřít od středy očkovací systém i lidem nad 55 let. Dosud na vakcínu dosáhli lidé nad 60 let, chronicky nemocní či zdravotníci a učitelé.