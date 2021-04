Kdo žil v přesvědčení, že žena patřící už 15 let mezi nejmocnější lidi světa, dělá své kroky na základě dokonale zanalyzovaných informací, a to i takových, ke kterým nemají obyčejní smrtelníci přistup, přišel po posledním slyšení v Bundestagu o iluze. Kancléřka Angela Merkelová tam vypovídala v kauze Wirecard, fintechové hvězdy, která loni spektakulárně zkrachovala a zanechala za sebou dluhy v miliardách eur. Obvykle sebejistá Merkelová vyvolala dojem, že o korporaci, za kterou v Číně lobbovala, nevěděla víc než běžný čtenář novin. Vlastně dokonce méně než ti, kdo četli Financial Times.