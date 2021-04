Volební výbor Poslanecké sněmovny bude v úterý diskutovat o nových členech Rady České televize. Respektive o jejich volbě – senátoři totiž poslance upozornili, že některé organizace a spolky, které navrhly kandidáty do televizní rady, zřejmě nesplňují požadavky stanovené zákonem. Nemyslím, že by to probíhající volbu ovlivnilo, nebo snad dokonce zastavilo. Hlavní důvody jsou dva.