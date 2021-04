Po týdnu hrobového ticha jsme si vyslechli stanovisko hlavy státu k výbuchu ve Vrběticích a diplomatickému konfliktu s Ruskem. A nutno říci, že ti, kdo skepticky očekávali, že Miloš Zeman udělá všechno, aby ruský útok hraničící se státním terorismem zpochybnil a relativizoval, měli bohužel pravdu. Z úst prezidenta opakovaně zněly výroky, že účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU je v rovině pouhého podezření. Mluvil o dvou „rovnocenných“ verzích, tedy že vrbětický sklad mohl vybouchnout i kvůli neodborné manipulaci s vojenským materiálem. Vypíchl, že ze strany BIS neměl šest let žádné informace. A nakonec zazněla věta, že vlastně také mohlo jít o zpravodajskou hru.

Pokud si řekneme natvrdo, co se stalo: prezident si dal mimořádnou práci s tím, aby zpochybnil práci tajné služby vlastní země, která ji hájí před agresí země cizí. To je bezprecedentní. Zeman se zachoval přesně podle učebnice vedení hybridní války, podle které je nutno všechno rozmlžit a zpochybnit, aby nebylo jasné, kde je pravda. To, co pronesl, není žádné „vyvážené, nehysterické stanovisko pronesené s chladnou hlavou“. To je jednoznačná a vědomá hra na straně Kremlu. Domácímu publiku bude Putinův režim moci ukázat, že Západ zas tak jednotný není. Těšit se může i na další kolo hádek v České republice. No a Vladimira Putina jistě potěší i Zemanova věta, že by se možná Rosatom mohl nakonec vrátit do hry o Dukovany. V Moskvě bouchá šampaňské.