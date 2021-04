Americká administrativa pokračuje v hledání peněz. Poté co ohlásila zvýšení daně z příjmů pro nejbohatší firmy a také snahu o zavedení celosvětové minimální korporátní daně, přišly na řadu daně z kapitálu i daně pro vyšší příjmové kategorie. Zdanění výnosů z kapitálu by bohatým Američanům podle návrhu citovaného v tisku mělo stoupnout ze stávajících dvaceti na 39,6 procenta. Zdanění příjmů by se pak od hranice 400 tisíc dolarů za rok mělo vrátit na předtrumpovskou úroveň, tedy stoupnout ze 37 na 39,6, resp. 43,4 procenta. Tedy na úroveň, která se v Česku označuje za likvidační, případně trestající podnikání.

Administrativa nového prezidenta Joea Bidena chce zvyšováním daní zaplnit rozpočet, který dostal zásah schválením několika balíčků na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru, na výstavbu infrastruktury či na podporu školství všech stupňů. Mluví se i o vyšším zdanění majetku, především nemovitostí.