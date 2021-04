Na začátku letošního listopadu se na 10 dní stane centrem světa skotská metropole Glasgow. Doufejme, že pandemie dovolí, aby se tam opravdu sjeli politici, podnikatelé i experti na konferenci COP26, která by měla zhodnotit, kam se svět dostal v boji s klimatickou změnou od podepsání ikonické pařížské klimatické dohody v roce 2015.

A hlavně se budou bavit, co a jak dál.

Tahle debata se bude odehrávat v naprosto jiné atmosféře, než byla ta pařížská. Klimatická změna se stala součástí každodenního života i tématem, které probírají politici i bankéři, protože zjistili nebo brzy zjistí, že má vliv nejen na to, kam pojedou na dovolenou, ale také na to, kdo ty první zvolí do úřadu a kolik ti druzí budou schopni vydělat.

Boj proti klimatické změně už není výsadou klimatologů. Jaksi na ni ale nefungují dosavadní vzorce politického a ekonomického rozhodování, protože na prvním místě vyžaduje globální a strategické uvažování, nikoliv jen obhajobu úzkých státních či firemních zájmů.