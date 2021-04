Kdo bude chtít zajít ke kadeřníkovi, do restaurace nebo do kina, brzy se bude muset prokázat negativním testem na covid-19, potvrzením o očkování nebo dokumentem, že nemoc nedávno prodělal, a má tedy protilátky. Konkrétní podobu novinky vláda teprve ladí. Kdo by se však nemohl prokázat QR kódem či aplikací v mobilu, mohlo by mu stačit potvrzení na papíře. Pro někoho je plán nadějí na návrat do normálu, jiní považují za nepřípustné sdílet informace o svém zdravotním stavu s cizími lidmi.