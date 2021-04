Tvrdá bitva probíhá v těchto dnech mezi dvěma kanadskými nákladními železničními společnostmi s více než stoletou historií – Canadian Pacific Railway a Canadian National Railway. Létají vysoké finanční částky a také ostrá slova. Obě se snaží převzít amerického dopravce Kansas City Southern. V sázce je mnoho – vítěz začlení do svého byznysu rozsáhlou železniční síť a bude moci dopravovat zboží svých zákazníků z Kanady přes USA až do Mexika. Naplno by tak využil výhod dohody o volném obchodu, kterou trojice zemí uzavřela loni po konci předchozí smlouvy známé jako NAFTA.

Kurz akcií kansaské firmy v posledních týdnech reagoval na kanadský duel prudkým růstem a v porovnání se začátkem roku přidaly téměř 50 procent.