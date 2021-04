Tuzemská technologická společnost Productboard, která vytváří stejnojmenný software pro produktové manažery firem, se pochlubila další obří investicí. V roce 2018 získala osm milionů dolarů, o rok později to bylo 10 milionů dolarů, loni přidala dalších 45 milionů dolarů a nyní zvýšila kapitál o 72 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun). Podnik založený programátory Hubertem Palánem a Danielem Hejlem tím překonal vlastní rekord nejlépe zainvestovaného českého start-upu historie. Productboard už investoři za sedm let jeho existence podpořili celkovou sumou ve výši téměř tří miliard korun.

Nynější investiční kolo vedl newyorský fond Tiger Global Management, který dříve investoval například do Airbnb, Uberu nebo kryptoměnové burzy Coinbase. Vedle zmíněného fondu nyní do Productboardu vložili peníze i další známí startupoví investoři – americké společnosti Index Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia Capital a Bessemer Venture Partners. Ty už do českého podniku investovaly také v předešlém investičním kole.