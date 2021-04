Dříve hlídali vrbětický areál vojáci, protože ve zdejších skladech byly uložené desítky tun munice a trhavin. Teď je jeho vstupní brána odemčená. Vedle ní sice visí cedule oznamující, že nepovolaným osobám je vstup zakázán, ale přilehlá strážní budka zeje prázdnotou. Před areálem stojí zrezivělá a zarostlá autobusová zastávka, pod přístřeškem na protější straně parkuje několik osobních aut. Rozsáhlý komplex nicméně působí spíše opuštěně. Do první části areálu se dá poměrně bez potíží dostat.

„Ještě před týdnem byste si ho mohli klidně projít,“ říká Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic, pod které Vrbětice spadají. Teď už je to podle něj složitější. V sobotu premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) oznámili, že agenti ruské tajné služby stáli za sedm let starým výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Při nich zemřeli dva Češi a vše způsobilo škodu za miliardu korun. Vesnice v podhůří Bílých Karpat se tak dostala znovu do středu zájmu. I proto, že si v reakci na nové informace Česko s Ruskem vyhošťuje navzájem pracovníky ambasád.