Někdy se podaří načasovat start podnikání na tu nejlepší dobu. Zdravotnická skupina EUC testovala od července 2019 na svých klientech novou službu Lékař online 24/7, tedy lékařskou péči dostupnou přes internet. Loni v březnu tak mohla rychle zareagovat na vypuklou pandemii a ochotu zdravotních pojišťoven péči „na dálku“ hradit a službu otevřela pro každého.

„Dnes se mohou naši klienti se svými lékaři spojit on-line zdarma, kdokoli jiný pak za poplatek 290 korun,“ říká generální ředitel EUC Václav Vachta v rozhovoru pro HN.

HN: Jak vás napadlo on-line kliniku vytvořit?

Prvotní myšlenka takzvané telemedicíny je stará více než pět let. Nepřišel jsem s ní já osobně, ale náš akcionář Jan Blaško. Ten téma telemedicíny otevřel a inicioval hledání řešení. V tu dobu se v Česku začaly objevovat první on-line poradny a my jsme přemýšleli, jak se do toho zapojit. Zhruba před třemi lety mě oslovil reprezentant švédské společnosti Doctrin na konferenci v Londýně. Tato telemedicínská platforma tehdy poskytovala své řešení primárně ve Skandinávii jedné z největších ambulantních skupin Capio a dnes se přes ni provádí přes 100 tisíc telekonzultací měsíčně v celé Evropě. Navázali jsme spolupráci a postupně švédskou technologii adaptovali na naše prostředí.

HN: Vstupní dotazník, který pacienti vyplňují, funguje za pomoci umělé inteligence. Jak si to máme představit?

Když pacient anamnestický dotazník prochází, telemedicínská technologie Doctrin zajišťuje navazující vhodné otázky tak, aby od každého pacienta sehnala kvalitní informace a ušetřila tím čas lékařům. Ti na to pak navazují vlastní konzultací, v 70 procentech případů přes chat, případně přes videohovor na zabezpečené platformě.