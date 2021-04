Státy Evropské unie se vracejí k tlaku na ekologičtější provoz svých ekonomik, který utlumila pandemie koronaviru a odchod USA od mezinárodní klimatické dohody. S ústupem pandemie a „zelenou otočkou“ nového amerického prezidenta Joea Bidena zrychlili tempo tímto směrem i Evropané. Před čtvrtečním virtuálním klimatickým summitem se Spojenými státy, který inicioval Biden, se tak EU stane prvním velkým znečišťovatelem na světě, který si hodlá klimatickou neutralitu vtělit do své legislativy.

Zástupci členských států EU a Evropského parlamentu se ve středu nad ránem dohodli na základních parametrech nového klimatického zákona. Ten bude páteřní normou pro to, aby země sedmadvacítky dospěly v roce 2050 do stadia, kdy budou vypouštět do ovzduší jen tolik oxidu uhličitého, kolik ho zachytí technologiemi nebo pohltí lesy.