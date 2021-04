Ten výroční projev by mohl být jen tradičním politickým rituálem, kdyby nešlo o projev Vladimira Putina, prezidenta Ruské federace, která u hranic s Ukrajinou na Ruskem okupovaném Krymu rozmístila více než sto tisíc vojáků včetně těžké techniky, letectva a válečných lodí. Navíc prezidenta země, jejíž vztahy se Západem jsou hodnoceny, a to z obou stran, jako historicky na nejnižší úrovni. Proto se čekalo, zda a jak zřetelně se vládce Kremlu k těmto palčivým tématům vyjádří. Jeho letošní řeč však v tomto ohledu byla bohatá na emocionální vyjádření, ale co do konkrétního obsahu chudá. O to pečlivěji se věnovala domácím otázkám včetně žonglování například s počty sanitek, které mají posílit ruské zdravotnictví.