Ekonomika a průmysl by se měly brzy oklepat z koronavirové krize a začít se vracet do kolejí, v jakých jely před příchodem nákazy. Počítá s tím vládní záměr změnit strategii úvěrů, za které ručí stát. Českomoravská záruční a rozvojová banka začne během pár dnů firmám s maximálně 500 zaměstnanci poskytovat záruky za investiční úvěry až do výše 90 milionů korun. Dosud ručila jen za půjčky na udržení provozu firmy.