Lidé, obce a některé firmy na Zlínsku chtějí jako odškodnění za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích více než 80 milionů korun. Velkou část z toho žádají obce, které mají v katastru kolem skladu desítky hektarů lesa. Až do loňska v něm však nemohly hospodařit a nebylo možné do něj ani vstoupit.

Požadovanou sumu potvrdil HN hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Právě na krajský úřad ve Zlíně se do minulého týdne mohl obracet každý, komu exploze v roce 2014 způsobila škody. Termín vyplývá z krizového zákona, který dává lhůtu na žádost o náhrady půl roku od ukončení vyšetřování neštěstí v daném místě. To skončilo teprve loni 16. října, lhůta proto doběhla až letos v polovině dubna. Co se ve skladech téměř před sedmi lety dělo, se také dál šetří v trestněprávní rovině. Vláda a policie v minulých dnech informovaly o tom, že za explozemi zřejmě stáli ruští agenti tajné služby GRU.