Příprava první soukromé dálnice v Česku pokročila. Stavbaři začnou brzy budovat 32 kilometrů dálnice D4 od Příbrami směrem k Písku. V únoru stát uzavřel smlouvu na projekt se sdružením DIVia, jež tvoří francouzské firmy Vinci a Meridiam. Těsně před podpisem jsou teď finální smlouvy s bankami o financování. Po jejich podpisu může sdružení spojnici na jih Čech začít stavět.

„Finální zasmluvnění všech úvěrů by mělo být dokončeno velmi brzy,“ uvedl pro HN Christian Biegert, šéf zastoupení DIVia v Česku. Podle něj by mělo být hotovo nejpozději do konce týdne.

V Česku tak vzniká první dálniční PPP projekt, ve kterém investuje soukromý sektor ve spolupráci se státem. Na rozdíl od ostatních tuzemských dálničních staveb peníze neinvestuje stát, ale zmíněné konsorcium, kterému pak bude Česko platit 25 let měsíční poplatky. Celková hodnota projektu včetně následného provozu je 16,5 miliardy korun.

Výhody a nevýhody PPP projektu HN popsal Jan Brázda, který v poradenské společnosti PwC vede tým konzultantů zaměřujících se na financování infrastruktury.