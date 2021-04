Začátek pandemie byl v Česku ve znamení pomoci. Lidé šili roušky pro sebe i ostatní, nabízeli také pomoc a peníze. Zhruba po roce je společnost plná zklamání a deziluze. Podle Jana Vevery, přednosty Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, nemohla prvotní semknutost vydržet celou dobu, ale kdyby vláda volila lepší přístup, mohla taková nálada mezi lidmi vydržet déle. Ti jsou teď frustrovaní a klid mohou hledat v konspiračních teoriích. „Dávají jednoduchou odpověď na složité otázky,“ říká Vevera v rozhovoru pro HN.

HN: Když před rokem brali lidé obchody útokem, hodnotil jste to jako přirozenou reakci na nejistotu. Co se stalo se společností za ten rok?

Umřelo 30 tisíc lidi na koronavirus a všichni jsme z omezení unavení. Jinak ale naše společnost prožívá typické fáze vyrovnávání se složitými událostmi. Původní fáze přímého zasažení, kdy se nemocnice rychle připravily na návaly pacientů, vystřídala fáze heroická. V ní jsou lidé schopni hrdinských činů, kdy se sami aktivně zapojují do boje. Lze připomenout třeba čínského lékaře Li Wen-lianga, který na koronavirus upozornil, měl problémy s policií a viru nakonec podlehl. Pak přichází fáze idylická. Při ní se postižené komunity většinou semknou a mobilizují vnitřní rezervy. Šijeme si roušky, rektor ČVUT nám s použitím PET lahve vymýšlí respirátor. Všechno je bezvadné. Dnes jsme ve fázi deziluze a zklamání. Typické je hledání viníků a obětních beránků. A také to přináší různé konspirační teorie. Uvěřit jim dává lidem spoustu výhod.

HN: Jakých?

Psychické nepohodlí vyvolané stresem a změnami spojenými s katastrofou může vést k popírání reality. Ta je navíc složitá. Uvěřit konspiračním teoriím tak vede k pocitu, že situaci rozumíme, a tím pádem ji máme alespoň částečně pod kontrolu. Nebo pocitu výjimečnosti oproti hloupé většině – například vakcína je cesta k ovládnutí společnosti. Zkrátka konspirace jsou jednoduchou odpovědí na složité otázky.

HN: A taková fáze přijde vždy? Nelze se jí vyhnout?

Taková situace by přišla všude a vždycky, za to nemůžeme vinit tuto vládu. Zároveň jde ale o hloubku deziluze. Tedy, jak moc velký prostor dáváme oněm konspiračním teoriím. A v této deziluzi jsme velmi hluboko, a to zejména kvůli krokům vlády. Ta nejenže nebyla připravena, ale asi ani netušila, jak taková příprava má vypadat.