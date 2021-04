Obchody se v Česku otevřou nejpozději 3. května. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) to ve středu řekl televizi CNN Prima News. Zdravotnický resort připravil podrobný plán rozvolňování – co se bude otevírat, za jaké epidemické situace, zhruba od kdy. Dokument ve čtvrtek projedná vláda. Jak HN informovaly dříve, zahrádky restaurací by se pak mohly otevřít 10. května. Vnitřní prostory restaurací zřejmě až v červnu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že k otevření obchodů začátkem května by doopravdy mělo dojít, ovšem za přísných hygienických podmínek. „Musíme postupovat velmi obezřetně a vyvážit poměr školy, obchody, kultura. Budeme o tom zítra na vládě jednat,“ řekl HN ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že vše musí být podmíněno týdenní incidencí, tedy že počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za týden musí být do stovky.

Plán rozvolňování dostala ve středu k připomínkám i Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). „Trochu nás zarazilo, že bylo otevření obchodů řečené bez podmínek. Nebudeme křičet, že je to něco úplně nesprávného, ale nevím, jestli do té doby dobrzdíme k incidenci 'sto na sto'. Pokud ne, mohlo by se zdržet otevření dalších věcí. Je to jako kaskáda,“ řekl k tomu HN šéf mezioborové skupiny epidemiolog Petr Smejkal.

Podle dalšího ze členů skupiny matematika Reného Levínského je nutné brát data uvedená u jednotlivých položek spíš orientačně, ale zatím je pokles nakažených v souladu s jejich předpověďmi, takže by mohla odpovídat skutečnosti. Větší počet nakažených nepřinesly ani obávané Velikonoce a mírný optimismus podle něj podporují i výsledky opakovaného testování ve školách.

V úterý bylo potvrzeno 3787 nových případů covidu-19, což je o čtvrtinu méně než před týdnem. Dál ubývá i zemřelých, od 11. dubna se počet úmrtí drží pod 100 za den, ještě 15. března přitom na koronavirus zemřelo 231 lidí.

Dle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je otevření obchodů na začátku května nejzazší termín. „Původní návrh epidemiologů byl otevřít obchody už 26. dubna. Protože nejsou problematické, nejsou to riziková místa nákazy. To opakovaně potvrzovalo i ministerstvo zdravotnictví,“ řekl HN Prouza. Chápe, že vznikla politická potřeba více otevřít školy, ale obchodníci se kvůli dlouhému uzavření prodejen podle něj dostávají do nelehké situace. A to zejména obchody s obuví a oblečením, které mají spoustu zboží ze zimní a jarní kolekce. Retailová asociace chtěla původně otevřít bez ohledu na vládní pokyny už 26. dubna. „Když se potvrdí datum 3. května, tak nebude třeba dělat takové zbytečné akce. Pokud by ale otevření vláda bez zdůvodnění posouvala dál, tak to pro spoustu obchodů není k přežití,“ dodal Prouza.

Obchody a služby byly naposledy zcela otevřené necelý měsíc v prosinci. Nyní fungují jen obchody s potravinami, drogerie, prodejny oblečení a obuvi pro děti, papírnictví či lékárny. Ze služeb jsou v provozu autoservisy či zámečnictví.

Původně skupina odborníků na epidemie uváděla, že aby se mohly otevřít mateřské školy pro všechny děti, nejen pro předškoláky jako nyní, nesmí se rozvolňovat už nic jiného. S ohledem na polevování epidemie ale vláda nakonec souhlasila s tím, že se kompletně otevřou mateřské školy už příští týden v krajích, kde je týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 pod 100 na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně jde o Karlovarský a Královéhradecký kraj, mohl by k nim přibýt i Plzeňský. Definitivní seznam oznámí ministr zdravotnictví ve čtvrtek. Od pondělí 26. dubna se také obnoví praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol.

Premiér Babiš chce vládě navrhnout, aby se školky otevíraly podle počtu nákaz v jednotlivých okresech, nikoli krajích. Řekl to iDnes.cz. Zatímco u obchodů je otevírání podle okresů sporné, protože by lidé jezdili nakupovat jinam, u školek smysl dává. Odborníci z mezioborové skupiny jsou obecně pro rozvolňování podle situací v regionech. „Protože ty rozdíly jsou tam opravdu řádové. Zatímco v Chebu je to 22 nakažených na 100 tisíc obyvatel týdně, některé okresy jako třeba Vsetín mají více než 300,“ vysvětluje Levínský.

Se školkami je to ale podle něj složitější. Epidemicky jsou nejrizikovější, protože je tam uvnitř pohromadě hodně lidí, malé děti se nemohou testovat ani dodržovat hygienická opatření. „Navíc otevřením školek se zvýší i mobilita rodičů předškolních dětí. Zároveň ale rozumím tomu, že potřeba otevřít školky je ze společenského pohledu výjimečně vysoká. Takže je nutné, aby to vláda zvážila a našla rozumný kompromis,” říká matematik.

Podle původního plánu se dřív než obchody měly otevřít vybrané služby, například kadeřnictví. Jak to ale nakonec bude, nechtěli členové vlády ani odborníci z MeSES zatím komentovat. Levínský ovšem počítá s tím, že by se lidé například u kadeřnice prokazovali negativními testy. „Testují se dvakrát týdně v zaměstnání nebo si na test mohou dojít. Není problém ho ukázat. Čím lépe budeme testovat, trasovat a očkovat, tím rychleji můžeme otvírat,“ říká.

V úterý se v Česku naočkovalo proti nemoci covid-19 nejméně lidí ve všední den skoro za dva týdny. Podáno bylo 51 tisíc dávek vakcín, což je téměř o pětinu méně než předchozí úterý. Celkem už v Česku dostalo první dávku vakcíny přes 1,7 milionu lidí. V pátek se otevírají registrace pro lidi ve věku 60 až 65 let. Nová skupina by se mohla registrovat k očkování každý týden. „Naším orientačním plánem je podle toho, jak budou dodávky vakcíny dobře probíhat, každý týden posunout hranici o pět let,“ uvedl Arenberger.

Ve čtvrtek dostanou praktičtí lékaři vakcíny Johnson & Johnson. Ve středu distributor ověřuje pravost jednotlivých balení a vyskladňuje zboží. ČTK to napsal Martin Nesrsta, mediální zástupce firmy Avenier, která má rozvoz vakcíny na starosti.

„Dodávky do jednotlivých ordinací napříč ČR jsou naplánovány od čtvrtka,“ uvedl Nesrsta. Připomněl, že bude rozvezeno 14 400 dávek do 288 ordinací praktických lékařů. Praktičtí lékaři si mohli začít vakcínu Johnson & Johnson objednávat do svých ordinací před týdnem. Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka už rozváží také vakcínu Moderna.

S přispěním Markéty Plíhalové