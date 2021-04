Nebylo důležitější místo v Česku, na němž by tuzemští zbrojní obchodníci shromažďovali zejména střelivo před jeho exportem do zahraničí, než muniční sklad ve Vrběticích. Munici posílali svým odběratelům přes prostředníky, ale i přímo. Což se týkalo Ukrajiny vymaňující se z ruského vlivu. Do válkou rozbouřené země dodávaly materiál i české firmy. A to i v období těsně před výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích, za nimiž stáli podle vlády ruští agenti. Právě dodávky z Vrbětic na Ukrajinu jsou podle řady spekulací důvodem, proč se ruská vojenská rozvědka GRU o sklad střeliva zajímala.