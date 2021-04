Čína je pro českou automobilovou značku Škoda z hlediska prodejů nejdůležitější trh, jenže ty v posledních letech výrazně klesají. Pandemie koronaviru tento trend ještě urychlila. Zatímco v roce 2019 se v Číně prodalo 282 tisíc škodovek z celkových více než 1,2 milionu, loni to bylo jen 173 tisíc. Tak razantní propad – o 39 procent – Škoda na žádném jiném trhu nezažila.

„Je všeobecně známo, že se nám na čínském trhu v posledních letech nedaří. I proto nyní přehodnocujeme strategii. Musíme se teď zamyslet nad tím, kde se nám vyplatí investovat a růst. Dnešní doba nás kvůli elektrifikaci a digitalizaci nutí do ohromných investic a je těžké to zvládat v celosvětovém rozsahu, je tedy potřeba vážit, kam investice půjdou,“ říká v rozhovoru pro HN Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto. Do nejužšího vedení firmy se vrátil letos v březnu po třinácti letech. Čínský trh dobře zná, protože naposledy v rámci mateřského Volkswagenu působil jako topmanažer čínsko-německé automobilky VW/FAW v Čchang-čchunu.