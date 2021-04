Až po šesti letech skončily desítky policejních pyrotechniků s odklízením nevybuchlé munice a jejích zbytků v areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Po území o velikosti 10 kilometrů čtverečních ji rozmetaly exploze dvou muničních skladů, za nimiž v roce 2014 podle zjištění tajných služeb a české policie stáli ruští agenti. „Zásah byl po celou dobu velice rizikový, protože tam byly tisíce kusů munice, která byla ve velmi špatném stavu,“ vzpomíná v rozhovoru s HN na následný úklid areálu Jiří Lačňák, náměstek ředitele policejní pyrotechnické služby, který po celou dobu pyrotechnickému zásahu v lesích u Vrbětic velel.

Většinu prací museli pyrotechnici provádět nalehko, jen v neprůstřelné vestě a balistické přilbě. Více než třicetikilové ochranné obleky byly ve většině situací nepraktické. Navíc by je před tak ničivou municí neochránily. „Pokud taháte čtyřicetikilový dělostřelecký granát v rukou a máte jej opřený o břicho, tak vám žádný ochranný oblek nepomůže,“ vysvětluje Lačňák.

HN: Skoro každý si pamatuje, co dělal 11. září 2001, kdy byl spáchán teroristický útok na newyorská „dvojčata“. Pamatujete si, co jste dělal 16. října 2014?

Tehdy jsem byl zrovna na zahraniční služební cestě a o výbuchu muničních skladů ve Vrběticích jsem se dozvěděl v průběhu jednání, které jsem měl ve Vídni. Do Vrbětic jsem se dostal druhý den ráno. První den tam byly vyslány standardní výjezdové policejní jednotky pyrotechnické služby. Všechny, které mohly být tehdy uvolněny, tam jely. Zpočátku nikdo netušil, co se tam stalo a jaký je skutečný rozsah problému. Z prvotní představy několikadenního zásahu se stalo šest let práce.

HN: Jak dlouho pyrotechnikům trvalo, než se dostali ke skladu číslo 16, který jako první explodoval?

Vrbětický areál je velmi rozlehlý. Došlo k obrovské detonaci, která tlakovou vlnou i rozletem střepin a munice sahala až za jeho hranice. Bylo obtížné se v krátké době dostat přímo na místo incidentu. Všude byla rozházená munice a v epicentru stále probíhaly požáry, které ohrožovaly další munici, jež dál explodovala. Monitoring se prováděl pomocí vrtulníků. Pokud si to správně pamatuji, tak do té části areálu, kde jsou jednotlivé sklady, jsme vstoupili druhý den po výbuchu.