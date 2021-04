Slib snížení daní vyhrává volby, jeho nedodržení pak voliči tvrdě trestají. A to i v případě národem oceňovaného vítěze války, jak se před třiceti lety přesvědčil George Bush starší, který se tak v Bílém domě udržel jen jedno volební období. Ovšem co když se rozpočet dostane do dezolátního stavu? Jak ve volbách dopadne ten, kdo neuhne před realitou a na rovinu řekne, že některé daně je potřeba zvýšit? To bude jedna z nejzajímavějších otázek, které zodpoví podzimní volební klání.