„Je potřeba skoncovat s tím ekonomickým nesmyslem,“ prohlásil Silvio Berlusconi, hlava mediální společnosti Fininvest a majitel fotbalového klubu AC Milán. Někdejší předseda čtyř italských vlád se možná někomu nebude zdát vhodnou osobou k ocitování v debatě o vytvoření Evropské superligy (ESL). Nicméně byl to on, kdo tuto myšlenku uvedl v pohyb, a lapidárnost jeho slov, jimiž počastoval někdejší starý systém evropských klubových soutěží, je obecně srozumitelná pro pochopení celé věci. Jde v zásadě o odpověď na otázku: jestliže se ekonomický model přežije, jak a čím ospravedlnit jeho udržování?

Když v pondělí 12 špičkových fotbalových klubů (šest z Anglie a po třech z Itálie a Španělska) oznámilo založení vlastní soutěže, nezávislé na současném systému pod hlavičkou Evropské fotbalové unie (UEFA), vyvolalo to poprask. Vlastně hysterii. Jako by nápad spadl z nebe. Ve skutečnosti se jednání táhnou přes 30 let. Začala v době, kdy ještě neexistovala Liga mistrů, ta vznikla až v reakci na proměňující se ekonomické poměry a pod tlakem bohatých klubů. Impulzem pro Berlusconiho, aby rozjel akci, jejíž vyústění právě sledujeme, bylo vyřazení SSC Neapol v prvním kole tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) Realem Madrid. Šampioni Itálie a Španělska byli proti sobě nalosováni, stejně jako v jiné dvojici československý mistr Sparta Praha a Fram Reykjavík, který na Letné dostal osm gólů. Milánský boss sledoval porážku italského konkurenta 0:2 v prvním vzájemném zápase s Realem na madridském stadionu Santiago Bernabeu, s prázdným devadesátitisícovým hledištěm kvůli trestu za fanouškovské nepřístojnosti. Neapol pak byla po remíze 1:1 v odvetě vyřazena, Itálie už v září přišla o svého jediného zástupce v nejlepší evropské soutěži a svět přišel o výkony jednoho z nejlepších hráčů planety Diega Maradony. Berlusconi byl znechucen. Uvědomil si, že AC Milán by v budoucnu mohlo potkat něco podobného. Ještě týž rok pro něj Alex Flynn z marketingové agentury Saatchi & Saatchi vypracoval podrobný plán nezávislé (super)ligy.