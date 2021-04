Kdyby vláda Andreje Babiše (ANO) tlačila na koordinované vyhoštění ruských diplomatů ze států EU v reakci na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, unie by Česku coby členské zemi a po zkušenosti se Salisbury musela vyhovět. Takto Češi EU k ničemu razantnímu nenutí. Myslí si to Rikard Jozwiak, expert na zahraniční vztahy EU a bývalý dlouholetý reportér v Bruselu, nyní šéf evropského oddělení Rádia Svobodná Evropa. V rozhovoru pro HN také vyjadřuje názor, že nové sankce vůči Rusku – kvůli otravě ruského opozičníka Alexeje Navalného, agresi vůči Ukrajině a také Vrběticím – nakonec přijdou. „Bude to však trvat. Unie je velmi pomalý a po právní stránce pedantský tvor,“ míní analytik.