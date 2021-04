New York Times 4. února 1931 předpovídaly zvláštní úkaz: „Sovětský svaz zažije v příštích několika letech přistěhovaleckou vlnu srovnatelnou s přílivem do Spojených států v desetiletí před světovou válkou…“ Překvapivě znějící věštba se ukázala poněkud nadsazená. Američanů, kteří se rozhodli hledat své štěstí ve Stalinově říši, byly nakonec jednotky tisíc, zatímco New York Times odhadovaly až na dva miliony ročně.

Jak se to mohlo přihodit? Na začátku 30. let minulého století tu byly důsledky hospodářské krize, kdy v USA nezaměstnanost postihla čtvrtinu obyvatelstva, takže počet lidí bez práce dosáhl takřka 13 milionů. Někteří z nich se rozhodli vydat do státu, který sliboval, že je první, kde dělníci vládnou. Příběh těchto Američanů je temný, to, jak se k nim sovětský režim zachoval, děsivé a možná ještě horší bylo, jak se k těmto občanům Spojených států po léta stavěla jejich vlast ztělesněná vedením velvyslanectví USA.