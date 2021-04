Společnost Cetin, vlastněná finanční skupinou PPF, je provozovatelem největší telekomunikační sítě v Česku. Optických kabelů má asi 46 tisíc kilometrů, k tomu se stará o miliony kilometrů metalických telefonních kabelů a tisíce základnových stanic pro mobilní sítě. To vše pronajímá dalším operátorům, kteří pak nabízejí mobilní služby a internet koncovým zákazníkům.

Martin Škop, jednapadesátiletý manažer s mezinárodní zkušeností ze španělské Telefónicy i

ruského VimpelComu, vede Cetin od loňského září. Ve svém vůbec prvním rozhovoru pro média od nástupu do funkce generální ředitel vysvětluje, že firma stojí před největší vlnou investic od 90. let, kdy předchůdce Cetinu – Český Telecom – digitalizoval tuzemskou telefonní síť. Cílem současných investic je do roku 2027 optickým kabelem připojit jeden milion domácností.

Optické připojení, na rozdíl od starší technologie postavené na měděném drátu, je klíčové pro superrychlý datový přenos. Poptávka po rychlém internetu roste, jak lidé přes internet víc a víc sledují videa a televizi. Pokládání optických kabelů ale předcházejí mnohaměsíční administrativní přípravy, jednání se zastupitelstvy nebo s vlastníky bytových domů a zdlouhavé získávání stavebních povolení.