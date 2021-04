Přes stoupající napětí, které mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem panuje v otázkách obchodu i mezinárodní politiky, zasednou lídři všech tří supervelmocí společně u jednacího stolu. Alespoň virtuálně. Americký prezident Joe Biden zahájí ve čtvrtek dvoudenní klimatický summit, formou videokonference se ho zúčastní nejvyšší představitelé 40 zemí, včetně prezidentů Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Biden se snaží vyčlenit klima z aktuální agendy Bílého domu jako samostatné, jinými spory nezatížené téma.

Směrem k Číně se mu to daří. Bidenův zvláštní zmocněnec pro klima John Kerry se o víkendu vrátil z cesty po Asii, kterou završil jednáním v Šanghaji. V americko-čínském memorandu obě strany prohlásily, že chtějí řešit klimatickou krizi a zavázaly se ke konkrétním činům k omezení emisí v duchu pařížské klimatické dohody z roku 2015. „Myslím, že Čína to poprvé nazvala krizí. To je velmi silné,“ uvedl Kerry.