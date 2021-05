Výrobce reprosoustav Acoustique Quality (AQ) vznikl jako projekt dvou studentů, kteří při studiu na VUT v Brně začali z dostupných součástek stavět vlastní audiosestavy. Dnes jde o největšího výrobce v Česku s deseti tisíci reprosoustav dodaných zákazníkům za poslední rok.

Firma se sídlem v Července u Litovle během jarní vlny pandemie patřila k těm, které byly v uzavřené zóně. I přes omezení provozu a zavření prodejen se ale produkty AQ prodávaly lépe než v roce 2019. Firma proto letos plánuje zdvojnásobit produkci. „Základem byla změna přístupu k chození do práce s nachlazením, zrušili jsme hraní si na hrdiny a byli opatrní,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN šéf AQ Karel Svoboda.

Podle Svobody nás čeká zdražování elektroniky, protože výrobcům rostou náklady a nedostatek surovin se dotýká i reprosoustav. Do kategorie nedostatkového zboží se tak vedle čipů dostávají i kartonové krabice na balení hotových výrobků.

HN: O značce AQ se hodně mluvilo v souvislosti s karanténou Litovle, která se stala prvním ohniskem výskytu nového koronaviru v Česku. Jak se máte rok poté?

Firmě se daří. Lidé tráví doma mnohem více času. Nemohou moc cestovat, nemohou do restaurací, a tak se snaží zpříjemnit si pobyt doma. A mimo jiné investují i do audiotechniky. Ve srovnání s gastroprůmyslem si nemůžeme stěžovat.

Při karanténě jsem měl první telefon asi v šest hodin ráno od šéfa skladu. Volala mu kolegyně, že se nedostane na Červenku, protože ji nepustí přes Litovel. Chystal jsem si snídani a z okna jsem viděl světla aut na výpadovce, takže jsem tomu nechtěl věřit. Babiš říkal, že se nic takového v Česku nestane. Po druhém hovoru jsem si pustil počítač, a začalo to. První dva dny jsme jen přemýšleli, co budeme dělat. Do práce se dostala jen třetina lidí, většina dojíždí z oblasti mimo rezervaci, jak jsme oblasti v karanténě říkali. Situace byla nejednoznačná, ani jsme nevěděli, jestli můžeme pracovat. Nevěděli jsme, jak dlouho to bude trvat.