Ruské tajné služby, včetně vojenské rozvědky GRU, za vlády prezidenta Vladimira Putina degradovaly. Myslí si to někdejší ruský armádní novinář Grigorij Pasko, který se nyní věnuje školení investigativních novinářů a jenž se s tajnými službami kvůli své činnosti mnohokrát potkal. Podle něj to je důvod, proč se přišlo na činnost agentů z tajné jednotky 29155, vystupujících pod jmény Ruslan Boširov a Alexandr Petrov. Ti podle českých bezpečnostních složek stáli i za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Pasko tvrdí, že to je pouze vrcholek ledovce a ještě se dozvíme hodně nového o činnosti ruských agentů v Evropě.