Obvinění ruských tajných služeb z výbuchu muničního skladu ve Vrběticích má kromě vyhoštěných diplomatů jednu jasnou oběť. Česká vláda vyloučila ruskou státní firmu Rosatom z tendru za stovky miliard na výstavbu reaktoru v Dukovanech. Podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové by to ale mohlo celý tendr ulehčit. Proti účasti ruské firmy se bouřila opozice.

HN: Myslíte si, že by vyřazení ruské společnosti Rosatom mohlo znamenat úplný konec tendru na pátý blok Jaderné elektrárny Dukovany?

Ne nutně. Tedy pokud tam nenastalo to, co někteří kritici tendru naznačovali. Tedy že ta soutěž byla od začátku šitá na míru Rosatomu. A já si nemyslím, že to tak bylo. Naopak podle mého názoru, a z veřejných zdrojů to tak zatím vypadá, je to tak, že byl odstraněn ten kámen nedohody mezi opozicí a současnou vládou. Tedy co se týká toho, koho v tom tendru oslovit.