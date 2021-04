Martin Jahn se letos v březnu po třinácti letech vrátil do představenstva Škody Auto. Celou tuto dobu pracoval v zahraničí pro koncern Volkswagen. Jeho poslední rolí od roku 2016, kdy se přestěhoval do čínského Čchang-čchunu, byla pozice výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen ve společnosti FAW-VW. „Hodně mě to naučilo, v Evropě bychom se měli inspirovat čínskou pracovitostí a touhou uspět,“ říká aktuálně jediný Čech v představenstvu mladoboleslavské automobilky.

Podle svých slov chce Škodu Auto provést změnou, která ji nyní čeká. Pokud se automobilka nedigitalizuje a neelektrifikuje, těžko udrží krok s konkurencí. „V koncernu má ale Škoda jednu ohromnou výhodu, může se vzhledem ke své velikosti změnit rychleji než ostatní značky,“ dodává Jahn. Budoucnost si má automobilka zajistit především tím, že vykročí na zcela nové, rozvojové trhy. Do zemí, kde často není pevně etablovaný ani Volkswagen.

HN: Nebyl jste tu opravdu dlouho. Jaké pro vás bylo vrátit se do Čech poté, co jste pracoval v Rusku, Německu a pak čtyři roky v Číně?

Nebyl jsem tu 12,5 roku a v cizině to bylo krásné. Když jsem odcházel do Ruska, někteří se mě soucitně vyptávali, co jsem proboha provedl, že mě tam VW posílá, to samé se opakovalo, když jsem odcházel na sever Číny. Přitom já si tyto země vybral víceméně sám a velmi jsem si tam život i práci užil. Je ale pravda, že jsem si návrat představoval trochu jinak, že budu mít víc volnosti a možnost se pohybovat jak po Čechách, tak po Evropě, pandemie tomu ale moc nepřeje. Už mi ale téměř nepřijde, že jsem někde byl, život najel do starých kolejí.

HN: Bylo to vaše přání, nebo spíš rodiny? Máte čtyři dcery…

Rodina to chtěla v každém případě a mně to nevadilo. Země, které mne lákaly, už jsem viděl, takže i já jsem se chtěl vrátit.

HN: V jaké byla Škodovka kondici, když jste z ní odcházel, a jak ji vnímáte dnes, když jste se po letech do vedení vrátil?