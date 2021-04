Robot nesmí ublížit člověku, musí uposlechnout jeho příkazu a chránit se před poškozením. Tři zákony robotiky, které skoro před osmdesáti lety napsala legenda žánru sci-fi Isaac Asimov, jsou živé i dnes, kdy je umělá inteligence už velmi reálná. V plné verzi jsou to tři věty, 61 slov, 320 znaků, které dávají jasná a srozumitelná pravidla. Oproti tomu návrh regulace AI, který Evropská komise představí ve středu a unikl minulý týden, má 82 stran.

Každý v podnikatelském prostředí jistě ví, že pokud je něco osmkrát delší než ona povídka, kde Asimov své tři zákony představil, nebude se nejspíš jednat o jasná a jednoduchá pravidla. A skutečně, francouzský trojkomisař Thierry Breton se svými lidmi se rozhodl zregulovat všechny technologie souhrnně označované jako umělá inteligence, a sice jako něco mimořádně nebezpečného, ohrožujícího zdraví, život a hlavně lidská práva nás všech. Skoro to vypadá, že chce zastavit ony terminátory, kteří jdou zotročit lidstvo.

Nalepte značku CE na AI systém

Nové nařízení, které je přímo účinné ve všech státech bez další implementace do národního práva, pracuje se třemi kategoriemi pravidel. První zakazuje například systémy sociálního kreditu, algoritmické kádrování obyvatel, jaké se nyní testují v Číně. To je zcela v pořádku a už dnes by to ostatně v EU bylo v rozporu s existující ochranou základních práv a soukromí, takže je to zbytečné ustanovení. Naopak se otevírají dveře kontroverznímu využití rozpoznávání obličejů represivními složkami, se kterým nedávno narazila třeba i pražská městská policie.