Čtyři dny poté, co komunisté ohlásili konec tolerance vlády ANO a ČSSD, jejich předseda Vojtěch Filip ustál pokus o odvolání. Stranu chce vést do letošních voleb, po sobotním jednání komunistického ústředního výboru vyhlásil cíl přinejhorším zopakovat výsledek z posledních sněmovních voleb v roce 2017. Tehdy komunisté získali necelých osm procent hlasů.

Stranu však do voleb povede rozdělenou. Komunistům se sice v posledních měsících podařilo zastavit pád preferencí a usadili se kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny, uvnitř strany však stále doutná spor mezi konzervativnějším a liberálnějším křídlem. A změny jsou nevyhnutelné. Nebýt koronavirové krize, nejdéle sloužící předseda ze současných parlamentních stran Filip by už v čele KSČM nejspíš nebyl.