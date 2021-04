Díváte se na své dítko, jak zase zašpinilo sebe, půlku kuchyně i vás brokolicovou polévkou. Teda spíš rozmixovanou šlichtou, protože sami byste to nejedli. Kočka se schovává ve dřezu, pes pod stolem. Asi pro jistotu, kdyby další lžíce letěla na ně. A stejně jste přesvědčeni, že ten šklebící se a prskající čert byla vaše nejlepší životní investice. Lidé budou toužit po dětech pořád, pořídit si je bude ale stále těžší kvůli rapidně klesající plodnosti mužů a žen. Je proto čas investovat buď do udržení vlastní plodnosti, nebo do akcií firem, které na tom vydělají. Záleží, v jaké jste fázi života a jaké máte plány.