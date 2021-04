Tak velký zájem o byty nás překvapil – uvádí pětadvacetiletý basketbalový trenér Adam Ch. „V jednu chvíli se podíváte na inzerát a další den už na stránkách není. Je tedy třeba jednat velmi rychle. Přitom pěkných bytů, do kterých už není nutné nadále investovat, je opravdu málo a na dračku jdou i ty, o které by jindy nikdo ani nezavadil,“ přibližuje mladý muž, který získal hypotéku na koupi vlastního bytu v Ostravě. I on vnímá uložení naspořených peněz do bydlení jako rozumnou investici, která mu do budoucna pomůže zajistit sebe i svou rodinu.

S financováním vlastní střechy nad hlavou pomohla jeho rodině banka, u které si vzal společně se svou nastávající manželkou hypotéku. Ostravský pár ilustruje fakt, že peněžní ústavy zažívají již rok v kuse zcela výjimečné období, co se prodejů půjček na bydlení týče. A ani uplynulý měsíc březen nenasvědčuje, že by se letos mělo něco měnit. Právě naopak. Dva největší bankovní domy u nás – ČSOB a Česká spořitelna – sjednaly se svými klienty minulý měsíc historicky největší objem hypotečních úvěrů ve své historii.