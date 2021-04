Největší česká komerční televize Nova dostala od svých majitelů ambiciózní zadání. Do pěti let má ke svému placenému internetovému archivu přilákat milion předplatitelů. Dnes jich má služba Voyo zhruba sto tisíc. Generální ředitel mateřské mediální skupiny CME Didier Stoessel se chce inspirovat ve Skandinávii, protože je to podobně velký trh. Tamní službu ViaPlay si předplácejí asi tři miliony zákazníků, přičemž většina z nich za ni platí souběžně s dalšími videotékami, například Netflixem. A to má být cesta také pro Česko. Internetová videoplatforma Voyo nemá nadnárodní konkurenci nahradit, ale stát vedle ní, s důrazem na původní českou a slovenskou tvorbu.