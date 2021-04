Vypadá to jako mléko, jenže to mléko není. Takže by se to tak ani nemělo zobrazovat na obalech či v reklamách, požadují evropští mlékaři. Jejich cílem je nyní v rámci Evropské unie prosadit, aby se rostlinné náhražky mléka, jogurtů či sýrů přestaly propagovat podobným způsobem jako mléčné výrobky.

Podle mlékařů dochází k případům, kdy si lidé v obchodech místo mléka nebo jogurtů omylem kupují jejich rostlinné alternativy vyrobené ze sóji, ovsa či mandlí. To pak výrobce mléčných produktů údajně poškozuje. Proto by nově z obalů takových náhražek mělo zmizet třeba slovo krémový (creamy), které je v angličtině odvozené od označení pro smetanu. Nepřípustná by navíc mohla být i reklama, v níž si například lidé lijí mléčnou náhražku do kávy.