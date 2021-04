Státní pokladna na tom v historii České republiky nebyla tak špatně jako nyní. Už druhý rok čelí rekordnímu schodku, snížení daní zaměstnancům navíc ztenčilo příjmy do státního rozpočtu. Ekonomové a politici nedokážou odhadnout, s jakým deficitem letošní hospodaření státu skončí. Shodují se pouze v tom, že to budou stovky miliard a číslo bude začínat minimálně čtyřkou. Hovoří se proto také o tom, že příští vláda bude muset daně lidem opět zvednout. Podle daňového experta Michala Jelínka, partnera auditorské společnosti V4 Group, na tom Česko zase tak špatně není a mezi zeměmi Evropské unie si stále stojí dobře. „Zvyšovat lidem zdanění práce není dobrý krok, cesta vede přes vyšší DPH a spotřební daň,“ říká Jelínek.

HN: V jakém stavu jsou nyní české státní finance, které před příchodem pandemie patřily k nejlepším v Evropě?



Máme stále jeden z nejnižších dluhů. To je zásluha všech polistopadových vlád, nikoliv jenom té poslední. I když je třeba dodat, že i poslední vláda zemi příliš nezadlužovala. Pokud bych vzal naši současnou situaci v porovnání s ostatními státy EU, tak na tom s čtvrtým nejnižším dluhem nejsme špatně. Co je děsivé, je trend, jaký to za poslední dva roky nabralo. Tady si zaděláváme na problém.

HN: Říkáte za poslední rok dva. To znamená, že na tom nenese vinu pouze pandemická krize?

Přesně tak. Větší než očekávaný deficit rozpočtu byl schválený ještě před pandemií. Už tehdy zaznívala poměrně silná kritika na adresu ministryně financí Aleny Schillerové, potažmo na adresu celé vlády, že deficit je větší, než by ekonomická situace vyžadovala.