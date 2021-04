Byznys Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského začínal na uhlí. S tím, jak Evropa bojuje s klimatickou krizí, ale přichází výrazná změna. A skupina musí od Slovenska po Velkou Británii investovat desítky miliard korun do čistějších technologií. Podle šéfa strategie EP Power Europe Jiřího Feista jde ale EU na věc pouze politicky. A nedopočítává reálné dopady plánovaných změn. „Takže výsledkem nakonec může být velké nic za bambilion peněz,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Evropská unie loni ještě více přitvrdila ve svých klimatických cílech. Co na její zelenou politiku říkáte?

Je to setrvávající trend, kdy nová komise převzala aktivity té předešlé. A jen přišla s přísnějšími cíli pro rok 2030. A to bez toho, aby si dostatečně zanalyzovala dopady na ekonomiku evropského prostoru. Ta hysterie proti fosilním zdrojům je tak obrovská, že už se ale ztrácí ratio. Chybí tu trajektorie, po které by se mělo běžet. Není totiž vůbec důležitý ten rok, o kterém se bavíme. Ale cesta, jak se k cílům chceme dostat.

My se navíc pořád zaměřujeme na snižování uhlíku. To je mantra. Mělo by se ale spíše hovořit o uhlíkové neutralitě, ta je významnější. To neznamená, že budete někdy na nulových emisích, ale to, že někde emise produkuji a jinde emise absorbuji – příkladem je průmyslová produkce versus obnova lesů. O tom i hovoří Pařížská dohoda, ale v podstatě se na tento princip dost zapomíná.