Měsíc poté, co zkolaudovali nové sídlo, porodila, pak přišel covid-19 a lockdown. Dnes je Marie Kuchařová na rodičovské dovolené, která ale vypadá spíše jako home office. Za deset let podnikání dokázala vybudovat úspěšnou firmu zaměstnávající několik desítek lidí.

Že se bude věnovat technickému oboru, věděla Marie Kuchařová už od dětství. Dědeček byl náměstkem ve výrobním podniku a občas ji vzal do práce s sebou, čímž jí strojírenství definitivně učarovalo. Po základní škole nastoupila na průmyslovou školu s oborem strojírenská technická administrativa, kde podle vlastních slov získala dobrý základ. Přes firmu, která vyráběla a dodávala technologie pro chov drůbeže a prasat, se dostala na pozici obchodnice v jedné z největších montážních firem v Česku, která vzešla po revoluci ze společnosti Montas. Zde se postupně vypracovala až na post technické ředitelky. Bohužel to bylo v období, kdy se společnosti přestalo dařit, což vyústilo až v ukončení činnosti. A právě tady se začal psát příběh společnosti WLW group: "Nám jako zaměstnancům nezbylo nic jiného, než buď se znovu nechat zaměstnat, dát svůj život někomu, kdo o to nestojí, nebo to zkusit po svém," říká Marie Kuchařová.

Tak tedy vznikla WLW?

Ano, to byl začátek. V době, kdy firma končila, jsem dostala možnost založit pobočku WLW SK v Česku. Se současnými společníky jsem dohodla, že mi finančně přispějí, a s tím málem, co jsme měli, jsme založili Works L&W group. Slovenský partner nám do začátku dal k dispozici vozidlo a nějaké peníze, se zakázkami ale moc nepomohl. Naštěstí jsme měli dobré vztahy s klienty z bývalé firmy a naše obličeje byly v branži poměrně známé, z toho jsme těžili.

Co vám v začátcích pomohlo nejvíce?

Důvěra zákazníků a zálohy, které byli ochotni poskytnout. Díky tomu se nám navzdory krizi podařilo v roce 2011 firmu rozjet. Rok nato jsme vyplatili slovenského společníka a jeli po vlastní ose. Takže jsme si postupně pronajali čtyři kanceláře, dvě výrobní haly a ze tří zaměstnanců jich máme v současné době 25. Dále zaměstnáváme průměrně 40 až 60 dalších pracovníků, ať již OSVČ či ze spolupracujících firem. V roce 2018 jsme koupili areál bývalé Mototechny, který jsme za pomoci dotací z EU a úvěru od banky úspěšně zrekonstruovali a v lednu 2020 zkolaudovali. Také rozjíždíme nové řezací plazmové CNC centrum. Nyní tam budeme slavit deset let výročí od založení firmy.

A mezitím jste se stihla ještě vdát, otěhotnět a porodit.

Ano. Zkolaudovali jsme, za měsíc jsem rodila a dva týdny nato přišel covid, lockdown a další kolotoč. Dnes funguji jako kuchařka, uklízečka, matka tří dětí, zahradnice, učitelka, podnikatelka a další funkce ani neumím pojmenovat (smích). Dvakrát týdně dojíždím do práce. V podstatě se moje rodičovská rovná home officu. Manžel mi ale hodně pomáhá, někdy mu snad i prosvítá svatozář.

Co jste se za ty roky jako firma naučili?

Už po prvním roce jsem zjistila, že toho hodně neumím, že jsem si to představovala jednodušší. Takže na začátku jsem udělala hodně chyb, ale chybami se člověk učí a našli jsme systém, jak fungovat. Zavedli jsme základní pravidla, absolvovali řadu školení, já konkrétně manažerský kurz, který mi hodně rozšířil obzory. Naučila jsem se být více trpělivá a zjistila, že dobrý šéf musí být politik, psycholog, učitel a přítel v jednom. Ale nemůžu říct, že ve mně temperament nezůstal. To by potvrdili i mnozí naši zaměstnanci.

V čem se lišíte od původního Montasu i od jiných firem?

Jsme spíše rodinná firma, snažíme se zákazníkům vycházet vstříc. Nejsme žádný korporát, kde neznáte jméno pracovníka u sousedního stolu, umíme rozhodnout obratem. Za celých deset let jsme se nedostali do soudního sporu s žádným z našich zákazníků. Jsme tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Na nic si nehrajeme, a co neumíme, přiznáme.

Jak fungujete v době covidu-19?

Nastavili jsme home office, museli jsme dokoupit upgrade serveru, aby všichni měli vzdálený přístup. I přesto, že nám nařízení vlády neukládalo povinné testování, koupili jsme testy na vlastní náklady a pro vlastní ochranu jej zavedli. Některé projekty se zrušily, jiné protáhly nebo posunuly o rok až dva. Naše tržby klesly o 30 procent a v době, kdy splácíme nový areál, to není úplně jednoduché, ale zvládáme to. Ovšem představa, že by se zavřel průmysl, je pro mě noční můra.

Žádáte o nějakou podporu a vyhověl vám stát?

V loňském roce jsme žádali o snížení úhrad sociálního pojištění, a protože jsme splnili podmínky, stát nám vyhověl. Jiné žádosti nemáme, nemám kapacitu to řešit. Moji lidé mají home office, protože potřebujeme pracovat. Ne všichni chtějí od státu podporu, jak si někteří představitelé odborů myslí. Některé firmy jako my chtějí pracovat, aby zaměstnaly lidi. Pro mě to znamená 60 rodin, které jsou na naší firmě závislé. A to je to, proč to děláme.

