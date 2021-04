Měla být jednou z tváří komunistů, na nichž chtěla strana do budoucna stavět. Mladá poslankyně, která se soustřeďuje na sociálně slabé a nemocné. Teď však Hana Aulická Jírovcová na kandidátce KSČM do sněmovních voleb chybí. Ve straně, jež se podle průzkumů na podzim nemusí dostat do parlamentu, sílí boj mezi konzervativními a liberálnějšími, který ještě umocňuje sobotní sjezd komunistů, na němž se bude volit nové vedení strany.