Čeští komunisté se v sobotu pokusí zvolit si nové vedení a najít nějaký záchranný plán pro říjnové volby. Reálně jim totiž hrozí, že po nich vypadnou ze sněmovny. Hned několik průzkumů jim dnes předpovídá méně než pětiprocentní volební podporu.

Byl by to symbolický konec komunistů na parlamentní úrovni v Česku. Právě letos v květnu uplyne sto let od jejich založení. A byl by to také pozoruhodný příběh o neschopnosti Česka vyrovnat se s předlistopadovou minulostí. Dnešní KSČM je přímou pokračovatelkou KSČ a přitom nikdy nebyla donucena k odpovědnosti za politické zločiny spáchané v této zemi mezi lety 1948 a 1989. Naopak, komunistům se ponechala ideologie, značka, legitimita a také příležitost etablovat se postupně jako standardní politická síla. Čehož KSČM využila víc než bohatě.

V 90. letech se říkalo, že komunisté stejně „brzy“ vymřou. Mají nejstarší členskou základnu i voliče. Jsou tu ale pořád, a dokonce se až do tohoto týdne podíleli na vládě Andreje Babiše. Blíží se ale nyní jejich konec? Jak dlouho komunisté v Česku ještě přežijí? Pokud letos ze sněmovny vypadnou, mají šanci se ještě někdy vrátit? Oslovili jsme několik odborníků, kteří mají na tyto otázky odpověď.