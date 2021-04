Sovy nejsou tím, čím se zdají být, říkalo se v populárním americkém seriálu Twin Peaks. O naší politice teď platí něco podobného. Komunisté vypověděli podporu Babišově vládě, ta ztratila většinu v Poslanecké sněmovně. Zdálo by se, že důsledky jsou jasné: dojde k hlasování o nedůvěře vládě, ta padne, a protože není možné sestavit jinou politickou vládu, budou rychle nové volby. Jenže to by se dělo v normální zemi, v normální době. Ne v dnešním Česku, které připomíná na deset milionů obyvatel nafouklé městečko Twin Peaks, kde se dějí podivuhodné, až absurdní věci.

Krátce: přestože vláda nemá podporu a opozice křičí, že jde o nejhorší kabinet na světě (což podle výsledků v pandemii i odpovídá), vyslovení nedůvěry není jisté. A předčasné volby nebudou skoro určitě. Absurdní? Ano. Režisér David Lynch by měl radost. Pojďme si vysvětlit, proč se to děje a co bude dál. Tady je pětibodový návod, jak se v českém Twin Peaks zorientovat.

1. Proč komunisté vypověděli podporu Babišovi?

Soudruzi tvrdí, že jim s Babišem došla trpělivost, protože dotyčný neplní dohody. Je sice pravda, že Babiš komunistům nasliboval a skutek, jak je u něj zvykem, utek. Komunistické požadavky typu vytvoření státní komerční banky nebo osekání rozpočtu ministerstva obrany se nenaplní, což je mimochodem pro Česko objektivně dobře, Babišova proradnost může být v poměrech zdejšího Twin Peaks paradoxně i užitečná. Jenže skutečným důvodem, proč komunisté vládu opouštějí, je to, že jim během faktického vládnutí s Babišem ubývali voliči. Nyní se pohybují kolem pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny a hrozí jim, že v říjnu zamíří na Marxovo smetiště dějin za všemi svými středo- a východoevropskými soudruhy. Zkoušejí se tedy na poslední chvíli od Babiše odstřihnout, tvářit se, jako by s jeho superneúspěšnou vládou neměli nic společného, a na poslední chvíli utrhnout nějaký ten hlas sociálním demokratům, kteří ve smrtícím spojenectví s hnutím ANO setrvávají. Prostě komunisté si chtějí hrát na důslednou opozici a zkusit se tím zachránit.