Během jedné směny mohou dnes lidé pracovat nejvýše 12 hodin. Strávit v zaměstnání delší dobu jim zakazuje zákoník práce. To se ale může brzy změnit a pracovníci by si mohli „dvanáctku“ ještě o další čtyři hodiny prodloužit. K šestnáctihodinové směně by zaměstnavatel nemohl pracovníky nutit a mohl by ji použít jen v mimořádných situacích.

Za návrhem stojí poslanec a podnikatel Pavel Juříček (za ANO). „Důvodem jeho předložení je zkušenost z různých krizí, především ze záplav, nebo když vám vyhoří fabrika,“ říká. „V takové chvíli potřebujete dostat do firmy část zaměstnanců, abyste závod co nejrychleji znovu rozběhl,“ vysvětluje průmyslník. Novinka by se tak podle něj dotkla především profesí, jako jsou údržbáři či elektrikáři.