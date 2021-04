Michal Pešek se úspěšně živí tím, co vystudoval − strojírenstvím. Nedospěl k tomu však přímo. Nejdřív vyzkoušel pár slepých uliček, až nakonec zahodil předchozí kariéru a "udělal se pro sebe". I když to znamenalo začít od nuly. V podnikání jsou jeho heslem serióznost, spolehlivost, kvalita a osobní přístup. Rodinná strojírenská firma Pešek Machinery z Dnešic na Plzeňsku nabízí jiný typ služby než velcí výrobci − speciální kusové řešení na míru. A v posledních letech za to sklízí řadu ocenění.

Držení slibů nade vše

Letos v únoru to bylo 20 let od chvíle, kdy si Michal Pešek založil živnost a začal podnikat. Při studiích na střední průmyslové škole strojní však nic takového neplánoval, strojírenství ho nelákalo. "Hlavně jsem nechtěl skončit v montérkách někde na dílně. Představoval jsem si, že půjdu dělat například pojišťováka," vzpomíná dnešní podnikatel.

Po škole zkusil pracovat v agentuře veřejného výzkumu, ale kontakt s lidmi mu tehdy neseděl. Vrátil se k řemeslu, i když nerad, ale zjistil, že bez praxe nemá moc šancí. Nastoupil jako provozní zámečník v Chlumčanských keramických závodech, po třech letech tuto monotónní práci bez možnosti rozvoje opustil. Pak vystřídal manažerské pozice v několika firmách.

Fotogalerie Fotogalerie Strojaři od Plzně vsází na unikátní produkt

V té poslední zodpovídal za strojírenské projekty od vyhledávání dodavatelů a výrobců po předání zákazníkovi. A získal přitom zkušenost, která se mu příčila. "Uzavíral jsem dohody s obchodními partnery a oni věřili mému slovu více než nějakému papíru. Bohužel ale nastávaly situace, že můj zaměstnavatel měnil podmínky projektu bez mého vědomí. A mělo to negativní dopad na dohody, které jsem osobně přislíbil," popisuje Michal Pešek. Došlo mu, že jeho jméno a slib jsou pro něj mnohem důležitější než dobře placené místo zaměstnance. "Tak jsem se rozhodl začít pracovat sám na sebe. I když jsem nevěděl, co přesně chci dělat a jak to dělat," vzpomíná Pešek. Bylo mu tehdy 24 let a měl dvě malé děti.

Začátky v garáži

Zařídil si dílnu v garáži na statku po prarodičích a první zakázku získal díky kontaktům od otce. Byla ale hodně odlišná od jeho zkušeností − přesné broušení na kulato. Pracoval sám za pomoci otce, dny trávil v dílně v montérkách a noci u počítače. Po třech měsících práce však zakázka skončila s nulovým ziskem. "Tudy tedy cesta nevedla, a tak jsme využili nabídky a vyrobili balkonové zábradlí na novou bytovku, několik vrat k rodinným domům a pár přípravků. Brali jsme vše, co přišlo," popisuje Michal Pešek.

Pešek Machinery Rodinnou strojírenskou firmu založil Michal Pešek v roce 2001 v Dnešicích u Plzně, kde sídlí dodnes. Začínal jako živnostník pod jménem Kovo Pešek, současný název firma používá od roku 2017. Má 20 zaměstnanců, působí v ní čtyři rodinní příslušníci. Vyrábí nosiče forem, zařízení pro ohřev, přípravky pro zefektivnění výroby a speciální stroje na míru. Asi polovina obratu představuje zahraniční export do Polska, Německa, Velké Británie, Španělska, Nizozemska, Turecka a na Slovensko. Vloni a předloni společnost obsadila druhé místo v soutěži Equa Bank Rodinná firma roku v kategorii malých firem. V roce 2019 se stala Vodafone Firmou roku Plzeňského kraje a dostala se do žebříčku Českých 100 Nejlepších.

Neměl kontakty, peníze ani moc zkušeností, ale nenechal se odradit. Měl chuť se posouvat k lepším zakázkám. A to s jediným cílem: dělat věci, které může garantovat svým jménem, a dávat jen sliby, které může dodržet. Jak sám říká, získat něčí důvěru je běh na dlouhou trať, ale ztratit ji, to je naopak někdy otázka jediného okamžiku.

Toho se drží dodnes, dává to najevo i spojením firmy s vlastním jménem. A vyplácí se mu to. "U našeho prvního firemního zákazníka jsem špatně nacenil zakázku. Po dokončení jsem zjistil, že máme sto procent zisk," vypráví podnikatel. Šel se klientovi omluvit a vrátil mu část peněz. "Tenhle zákazník je s námi dodnes. A člověk, který měl tehdy zakázku na starosti, si nás vyžádal do dalších firem, kde působil," pochvaluje si Michal Pešek.

Od brusky k modernímu stroji

Po roce měl tři zaměstnance a po třech letech založil společnost s ručením omezeným. Musel se vyrovnat s těžkými začátky, s povodněmi v roce 2003, s hospodářskou krizí o pět let později. Jak firma postupně získávala důvěru klientů, přicházely i náročnější zakázky a s tím i potřeba nabírat lidi, až k dnešní dvacítce.

Od brusky a svářečky k modernímu stroji řízenému elektronikou je kus cesty. Peškovi pomohla chuť stále se učit nové věci i to, že se mu dařilo obklopovat se stejně naladěnými kolegy. "Je dobré si nemyslet, že už všechno víme a známe, ale s pokorou se potkávat s profesionály v jednotlivých oborech a učit se od nich," hodnotí majitel firmy.

Zatím společnost stále sídlí na původním statku v Dnešicích na Plzeňsku. Postupně zaplnila všechny prostory, a protože už jí nestačí, v běhu je příprava stavby nové haly pro finální montáž a správní budovy na jiném místě. Má se začít stavět na přelomu letošního a příštího roku.

Blízkost Plzně byla z počátku jistou výhodou, protože bylo možné čerpat z řad zkušených strojařů ze Škodovky. Později, při generační obměně už to však tolik nefungovalo. V Plzni se hodně rozvinul průmysl a tamějším mzdám, podobně jako těm v nedalekém Německu, firma nemohla konkurovat. Mladým lidem toto řemeslo navíc podle Michala Peška moc neříká, i když už se to v jeho očích mění k lepšímu.

Česko není jen montovna

Pešek Machinery vyrábí hlavně strojní komplety a svařence, které vyžadují unikátní řešení na míru. Nebojí se pustit ani do zakázek, které se jiným zdají moc komplikované nebo nevyrobitelné. Nebo zakázek, které zasahují do více oborů. Hlavním produktem jsou nosiče forem, výrobce se zaměřuje i na zařízení pro ohřev polotovarů, urychlení technologických postupů, odstranění pnutí nebo k tepelně-tlakovému spojení více vrstev polotovarů. Do portfolia patří také speciální přípravky pro svařování, obrábění nebo montáže a speciální jednoúčelové stroje a řešení, která vyžadují individuální přístup. U všeho dbají i na vzhled a na to, aby stroje zákazníkům maximalizovaly přidanou hodnotu.

Právě přidaná hodnota je jednou z firemních hodnot. Většina produkce směřuje do automobilového průmyslu a Michal Pešek se snaží mimo jiné dokazovat, že Česko není v tomto sektoru jen montovnou. "Automobilový průmysl bych vůbec nezatracoval. Dnes je zde v tomto odvětví i velké množství automobilek, které k nám přenesly vývoj. A vedle nich je hodně českých firem, včetně nás, které díky tomu investují do vývoje vlastních produktů využitelných právě v automobilovém průmyslu," říká podnikatel.

Autoprůmysl podle něj nutí své dodavatele nastavovat vysoký standard kvality. A Pešek se jej snaží přenášet i do jiných odvětví, třeba do výroby kolejových vozidel. Dodává i do řady jiných oborů − výroby spotřebičů, energetiky či plastikářství. Zákazníci jsou z Česka, z několika zemí Evropy a z Turecka. Právě na zahraničních trzích teď společnost rozvíjí svou působnost.

Každý ve firmě je důležitý

I po 20 letech Michal Pešek udržuje svou firmu jako rodinnou. Působí v ní čtyři členové rodiny a také k ostatním zaměstnancům má majitel osobní přístup. Denně se všemi mluví, zná i jejich osobní problémy. Díky tomu zaměstnanci cítí s firmou sounáležitost. "Mým cílem je udržet takovou firmu, kde všichni budou vědět, že jsou její důležitou součástí a všichni mají svůj podíl na jejím úspěchu, ale stejně tak neúspěchu. Věřím v to, že když já budu myslet na ně, oni budou myslet na mě, a tím vlastně na firmu," shrnuje Pešek.

Nebrání se však dalšímu růstu. "Není pro mě prioritou být rodinnou firmou, ale firmou, kde budou fungovat korektní vztahy, důvěra a komunikace. A když je vůle, tak tohle může fungovat i při zvětšení společnosti. Hlavní cíl pro mě je, aby mě to stále bavilo jako doposud," hodnotí podnikatel.

Osobní přístup je pro Peška automatický i v komunikaci s obchodními partnery. Zásadní je pro něj spokojenost klientů a rychlá reakce na jejich požadavky, i kdyby to nepřineslo okamžitý zisk. Dlouhodobě se to podle něj vyplácí.

Budoucnost strojírenství Stáhněte si přílohu v PDF

Celá zakázka on-line

I dnešická firma se stejně jako všichni musela přizpůsobit pandemii covidu. Michala Peška a jeho kolegy to donutilo více využívat on-line komunikaci, včetně přejímek strojů do zahraničí. Do Nizozemska dokonce dodali kompletní zakázku zcela bez osobního setkání, a to tak úspěšně, že navázali dalším projektem. "Má to nyní své výhody, ale stejně už se těším, až budu moct opět vyrazit za našimi zákazníky. S většinou mám už za těch dvacet let vřelé vztahy a mnoho z nich mohu nazvat přáteli," hodnotí majitel firmy.

Při první vlně pandemie společnost zaznamenala značný útlum zakázek. Ale bylo to jen dočasné a nyní má více práce než kdykoliv předtím. "I tak má však současná situace na nás nemalý dopad kvůli zvýšeným nákladům na preventivní opatření a na zajištění výroby," říká Michal Pešek. Do budoucnosti se dívá s optimismem. Kromě stavby nového areálu firmu v nejbližší době čeká několik zásadních projektů ve vývoji. "Slibuji si od toho velký krok kupředu v námi nabízených technologiích," uzavírá podnikatel. V nové hale bude možné sestavovat i větší komplexní celky.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Budoucnost strojírenství.